Università Kore, seminario su acqua e parità di genere con oltre 300 studenti

Si è svolto presso il Dipartimento di Studi Classici, Linguistici e della Formazione dell’Università Kore di Enna il seminario “Acqua e parità di genere: dove scorre l’acqua, cresce l’uguaglianza!”, rivolto a oltre 300 studenti del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria. L’iniziativa, in linea con il tema del World Water Day 2026, ha affrontato in chiave interdisciplinare il legame tra accesso all’acqua e diritti umani.

Gli interventi

Ad aprire i lavori è stata Rosa Termine, che ha richiamato l’impatto della scarsità idrica sulle donne. A seguire Eugenia Taranto ha affrontato il tema del divario di genere nelle discipline STEM, mentre Salvatore Ferlita ha proposto una lettura del romanzo “Fontamara” di Ignazio Silone.

Spazio anche alle esperienze sul campo con Federica Patrinicola, impegnata in progetti in Africa, e agli aspetti ingegneristici illustrati da Stefania Piazza. Vito Restivo ha trattato i temi ambientali e idrici, mentre Nadia Rizzo ha posto l’accento sui divari educativi.

Il contributo delle scuole

A chiudere l’incontro sono stati gli alunni dell’Istituto comprensivo “F.P. Neglia-N. Savarese” di Enna, che hanno presentato i risultati di un progetto di educazione allo sviluppo sostenibile. Un momento che ha messo in dialogo scuola e università, rafforzando il messaggio centrale del seminario: l’educazione come leva per ridurre le disuguaglianze e promuovere una gestione più equa delle risorse.