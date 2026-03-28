Aggredita in discoteca a Enna, pugno al petto: indagini su un giovane di Piazza Armerina

Una serata in discoteca trasformata in un incubo. Una giovane donna è stata aggredita nei giorni scorsi all’interno di un locale notturno di Enna: stando a una prima ricostruzione ancora al vaglio della polizia, un ragazzo l’avrebbe colpita con un pugno al petto, facendola crollare a terra.

I soccorsi

A soccorrerla, in un primo momento, sono stati alcuni amici presenti sul posto.La vittima ha sporto denuncia, e le indagini si sono concentrate su un giovane residente a Piazza Armerina. Le testimonianze raccolte nelle ore successive, tra cui quelle di alcuni presenti nella serata, avrebbero permesso agli inquirenti di stringere il cerchio attorno al presunto responsabile, già noto alle forze dell’ordine per altri episodi di violenza.

Le indagini

Al momento non risultano provvedimenti a suo carico.Le ragioni dell’aggressione restano ancora da accertare. Quello che è già chiaro è il contesto: un ambiente giovanile, un locale notturno, la violenza che sembrerebbe essere esplosa senza un motivo apparente. Non è la prima volta che episodi simili turbano la movida ennese, e questo nuovo caso riapre una riflessione che in provincia stenta a trovare risposte.