Elezioni a Enna, ora è ufficiale: Mirello Crisafulli è candidato a sindaco, il Pd punta tutto su di lui

Ora è ufficiale: Mirello Crisafulli è il candidato del Pd. La decisione, che era nell’aria da mese, è stata protocollata ieri nel corso del direttivo cittadino del Partito Democratico di Enna che ha scelto all’unanimità sul candidato a sindaco per le elezioni comunali del 24 e 25 Maggio.

“Il Direttivo, infatti, convocato per un confronto politico e programmatico in vista delle prossime elezioni amministrative, ha ritenuto di rompere ogni indugio, delineando la linea del partito e invitando ufficialmente Crisafulli a sciogliere definitivamente la riserva e porsi a guida della coalizione” si legge nella nota del segretario cittadino del Pd, Giuseppe Seminara.

Le linee guida della campagna elettorale

Sono state indicate le linee guida della campagna elettorale, che sarà basata sul recupero del centro storico, sulla rivoluzione della viabilità, e poi investimenti attorno al turismo, università e sanità, attraverso il Policlinico. Sguardo anche alle fragilità sociali.

“Tutte idee da raccogliere in un programma da costruire con la città per guardare con fiducia al domani” spiegano dal Pd.

Da Campo largo a campo stretto

C’è poi la questione degli alleati. Chi affiancherà Crisafulli? Non ci saranno Avs e Sinistra italiana, il M5S lo dice a denti stretti, insomma il Campo largo non ci sarà ma in città piccola i parametri nazionali lasciano il tempo che trovano. In compenso, nelle ore scorse il candidato a sindaco del Pd ha trovato il sostegno di Cateno De Luca.

“Con noi la società civile”

“Abbiamo coinvolto – dice Seminara – la società civile e realtà del mondo democratico, progressista e popolare, abbiamo una proposta politica chiara e forte e pensiamo che Crisafulli possa essere il candidato giusto per porsi a guida della coalizione e, se dovesse essere eletto, della città. La sua autorevolezza permette di imprimere una svolta straordinaria in un momento straordinariamente difficile per la città: il suo ritorno all’impegno pubblico è nella logica di dare una scossa di cambiamento forte alla città e ridarle centralità e forza per le sfide che comunità ci attendono”.