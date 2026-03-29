Troina, Caritas Francescana senza fondi per farmaci e bollette: l’appello ai Comuni

La Caritas Francescana di Troina non ha più soldi per l’acquisto di medicinali e per il pagamento delle bollette di luce, acqua e gas in favore delle persone in difficoltà. Per questi interventi assistenziali, la Caritas Francescana ha utilizzato in deroga il 10 per cento delle somme del progetto regionale “Acquisto generi alimentari”.

È certo che chiederà un’altra deroga alla Regione Siciliana per poter riprendere a pagare farmaci e utenze alla persone in difficoltà, utilizzando parte delle somme del progetto regionale “Acquisto generi alimentari”.

I poveri di altre province

A beneficiare di questi interventi assistenziali non sono solo troinesi che vivono in condizioni di difficoltà economiche. Ce ne sono anche di Capizzi, Paternò e Catania. Continua la distribuzione settimanale di generi alimentari di prima necessità a chi non se li può comprare.

L’ha comunicato, con un avviso pubblicato sui social, padre Piergiovanni Sanfilippo, il presidente della Caritas Francescana, che invita le persone in difficoltà a rivolgersi ai Servizi Sociali del comune di riferimento per pagare farmaci e utenze.

L’appello del presidente Sanfilippo

Sanfilippo rinnova l’appello ai comuni “per la costituzione di un Fondo di solidarietà comunale da gestire in convenzione con un’associazione di volontariato o un’associazione di promozione sociale”. Quello che Sanfilippo propone per Troina, l’hanno fatto altrove.

“È una pratica diffusa in Italia per supportare i cittadini in difficoltà, basata sui principi di sussidiarietà orizzontale e sul codice del terzo settore”, aggiunge Sanfilippo. Lo scopo del fondo – come spiega Sanfilippo – è quello di “fornire assistenza immediata a persone o famiglie in situazioni di disagio economico, evitando il passaggio burocratico e talvolta umiliante dei servizi sociali”.

La sede della Caritas Francescana (il convento dei padri cappuccini) è un punto di osservazione privilegiato per cogliere la gravità dei fenomeni interconnessi della povertà e delle diseguaglianze sociali in forte aumento.