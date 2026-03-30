Elezioni a Enna, ufficializzata candidatura di Gargaglione a sindaco, porte aperte a FdI e Mpa

Dopo Crisafulli anche Paolo Gargaglione, attuale presidente del Consiglio comunale di Enna, ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco. Ad annunciarla una nota di Dario Cardaci, portavoce di Enna Futura, il movimento a sostegno di Gargaglione.

“Si conclude con una scelta condivisa il percorso partecipato promosso dal gruppo Enna Futura, che ha coinvolto cittadini, professionisti e consiglieri comunali. Dal confronto è emersa la candidatura a sindaco di Paolo Gargaglione, attuale presidente del Consiglio Comunale di Enna” si legge nella nota.

“La candidatura a sindaco di Gargaglione già sostenuta dagli amici di Forza Italia che fanno riferimento all’on. Luisa Lantieri e all’on. Marco Falcone, è aperta al contributo di altre forze politiche e civiche” prosegue il portavoce, ammettendo che il quadro delle alleanze non è ancora chiuso.

L’attesa nel Centrodestra

Tra i possibili ingressi ci sono quelli del Mpa e di Fratelli d’Italia, più defilata la posizione di Noi Moderati, impegnati in una riflessione interna.

“Le alleanze saranno definite sulla base dei contenuti programmatici e alla luce del sole, senza accordi sottobanco. Pertanto, i prossimi giorni serviranno per definire programma e perimetro della coalizione, in vista della presentazione ufficiale della candidatura, che avverrà attraverso una manifestazione pubblica”