Tragedia sul lavoro a Enna: operaio precipita da un cestello elevatore e muore

Un operaio ha perso la vita nel pomeriggio di oggi a Enna in un drammatico incidente sul lavoro. L’uomo, circa 60enne, stava lavorando su un cestello elevatore all’interno di un impianto sportivo situato ad Enna Bassa quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso l’equilibrio ed è precipitato nel vuoto.

I soccorsi

Ad assistere alla scena alcuni testimoni, presumibilmente colleghi della vittima, che hanno immediatamente prestato i primi soccorsi e allertato il 118. Le condizioni dell’uomo sono apparse sin da subito gravissime: il violento impatto al suolo gli aveva procurato lesioni di una gravità tale da non lasciar spazio a speranza.

La corsa in ospedale

Trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale Umberto I di Enna, il lavoratore è deceduto poco dopo il suo arrivo. Inutili i tentativi dei sanitari di salvargli la vita.

Procura apre un’inchiesta

Sulla vicenda la Procura di Enna ha aperto un’inchiesta. Le indagini sono affidate ai carabinieri, che nelle prossime ore tenteranno di ricostruire la dinamica dell’accaduto e di fare luce sugli ultimi istanti di vita dell’operaio. Al centro degli accertamenti anche la questione del rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro al momento dell’incidente.