Adozione a distanza dei bambini del Madagascar: si presenta il progetto dell’associazione Lama

Un progetto di adozione a distanza per sostenere bambini in condizioni di forte disagio in Madagascar: è l’iniziativa “Un cuore oltre i confini”, promossa dall’associazione Luciano Lama ODV in collaborazione con Omeo Bon Bon. L’iniziativa sarà presentata ufficialmente 8 aprile, alle 18.30, negli spazi dell’Al Kenisa caffè letterario, nel capoluogo ennese, in un incontro aperto alla cittadinanza.

Il progetto

Il progetto nasce con l’obiettivo di garantire continuità alle attività avviate a Fianarantsoa, dove l’associazione Omeo Bon Bon gestisce un centro diurno dedicato ai minori che vivono in strada. La struttura offre accoglienza quotidiana, pasti, assistenza sanitaria e accesso all’istruzione, affiancando anche percorsi educativi e ricreativi.

L’iniziativa

Alla base dell’iniziativa, la volontà di rafforzare un modello di sostegno stabile e diretto, che consenta ai benefattori di contribuire in maniera continuativa al benessere dei bambini. Il programma di adozione a distanza prevede infatti aggiornamenti periodici sulle condizioni di vita dei minori, con informazioni sui percorsi scolastici e sanitari, oltre a momenti di condivisione documentati.

Come aderire

Nel corso della presentazione saranno illustrate le modalità di adesione e i dettagli operativi del progetto, con testimonianze sull’esperienza maturata sul campo in Madagascar. L’incontro rappresenta anche un’occasione per sensibilizzare il territorio su temi legati all’infanzia e alla cooperazione internazionale.