Università, tempi lunghi per le borse di studio: la denuncia di Greco (Koiné): “Scorrimenti rapidi”

Tempi lunghi e scarsa chiarezza sulle graduatorie per le borse di studio stanno creando disagi tra gli studenti universitari. Negli ultimi anni, gli scorrimenti si sono spesso protratti fino ai mesi estivi, arrivando quando le spese di affitti, trasporti e libri sono già state sostenute.

La denuncia di Koiné

A denunciare la situazione è l’associazione studentesca Koinè. Tra i promotori c’è Andrea Greco, ennese, senatore accademico dell’Università di Catania, che insieme a una delegazione di studenti ha chiesto un incontro con la presidente dell’ERSU di Catania, Dott.ssa Rossana Signorino. L’obiettivo è trovare soluzioni immediate e adottare procedure più rapide per le assegnazioni future.

“Ricevere la borsa di studio dopo mesi svuota il suo valore e mette a rischio la continuità degli studi”, sottolineano i rappresentanti di Koinè. La richiesta è chiara: scorrimenti più rapidi, maggiore trasparenza e strumenti che rispondano concretamente alle esigenze degli studenti.