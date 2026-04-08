Centrodestra nel caos: Contino si sfila, Gargaglione resiste ma spunta l’ipotesi De Rose

Il vertice tanto atteso non ha prodotto l’unità sperata. Ha prodotto, semmai, un nuovo rebus. E mentre il centrodestra cerca ancora una sintesi, Mirello Crisafulli si prepara ad annunciare la propria candidatura con un avversario ancora diviso.

Il passo indietro di Contino ma Gargaglione resiste

La novità più significativa uscita dalla riunione porta il nome di Giovanni Contino. L’ex assessore ha compiuto il passo che in molti attendevano, ritirando la propria candidatura a sindaco. Un gesto che avrebbe dovuto aprire la strada alla tanto attesa convergenza. Ma dall’altra parte del tavolo, Paolo Gargaglione non ha seguito l’esempio, mantenendo la propria candidatura forte del sostegno di Forza Italia e di Enna Futura.

Ticket che non scalda

Nel tentativo di trovare una mediazione, l’Mpa ha avanzato la proposta di un ticket tra i due: Gargaglione candidato sindaco e Contino nel ruolo di vice. Una soluzione che avrebbe potuto accontentare entrambe le anime. Non ha trovato, però, la condivisione necessaria.

Spunta l’idea De Rose

Ed è a quel punto che la discussione si è spostata su un terzo nome. Il profilo che circola con maggiore insistenza è quello di Ezio De Rose, figura di area Mpa che nei mesi scorsi era già stato in considerazione nell’ambito di un asse tra Mpa, Noi Moderati e l’ex sindaco Paolo Garofalo. L’altra ipotesi, quella di Emilia Lo Giudice, avrebbe invece bruciato le tappe in senso inverso, con le quotazioni crollate quasi subito.

La chiave in mano a Lantieri

La chiave della partita potrebbe essere Luisa Lantieri. Se la parlamentare regionale di Forza Italia accordasse il proprio via libera a De Rose, per Gargaglione si aprirebbe inevitabilmente la strada del passo indietro.

Contino verso candidatura con il suo gruppo

Nel frattempo, l’area che faceva riferimento a Contino ha già preso le distanze e medita una corsa autonoma. Una frammentazione che preoccupa i vertici della coalizione, consapevoli che una spaccatura vera renderebbe il percorso di Crisafulli verso il Comune considerevolmente più agevole.