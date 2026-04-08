Elezioni Enna, vertice del Centrodestra per un candidato unico

Tutto ritorna in discussione nel Centrodestra. È quanto sarebbe emerso nel vertice di ieri tra tutti gli esponenti di primo piano della Coalizione a cui erano presenti i due candidati a sindaco: Paolo Gargaglione e Giovanni Contino

Il piano

L’idea è di provare a creare un’unica coalizione con un solo candidato per lo scranno di primo cittadino da contendere al rivale di sempre, Mirello Crisafulli che domani pomeriggio annuncerà la sua discesa in campo ed il Fronte che lo sosterrà alle elezioni del 24 e del 25 maggio prossimi.

Contino o Gargaglione?

Chi scegliere tra Contino e Gargaglione? Ieri, stando ad autorevoli fonti politiche, la discussione avrebbe avuto toni piuttosto accesi ma non si è arrivati ad una conclusione.

Difficile fare compiere un passo indietro a uno dei due. Del resto, Gargaglione è da un pezzo in campagna elettorale ed in città gira con la divisa ed i galloni di candidato a sindaco, forte del sostegno di Enna Futura e soprattutto di Forza Italia, le cui 2 anime si sono ricompattate attorno al suo nome.

Da parte sua, l’area attorno a Contino, la cui regista è l’assessore Campanile, ha fatto strada nelle ultime settimane ed ad un certo punto dalla sua parte sono venuti Mpa e Noi Moderati.

Restava nel guado Fratelli d’Italia, divisa in due tronconi tra chi voleva sostenere Gargaglione e chi Contino.

L’ipotesi di un terzo nome

Nelle ultime ore, però, i vertici del Centrodestra hanno pensato di cambiare in corsa, forse temendo di perdere già al primo turno contro Crisafulli, da qui l’ipotesi di convergere su uno solo candidato per un testa a testa senza appello con Mirello.

Ma c’è una terza via: quella che porta ad un terzo nome che comporterebbe il ritiro di Contino e Gargaglione. Nelle prossime ore, potrebbe arrivare la decisione: o rottura o accordo su un unico candidato.