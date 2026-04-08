Incidente in via Pergusa, auto si ribalta: donna in ospedale

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio ad Enna, in via Pergusa, dove un’auto si è ribaltata per cause ancora in corso di accertamento.

Intervento dei pompieri

L’allarme è scattato intorno alle 16.50 e sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale, impegnata nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza del veicolo.

Secondo le prime informazioni, a bordo della vettura viaggiava una sola persona.

Conducente ferita

La conducente è rimasta ferita ed è stata assistita dal personale sanitario del 118.

Dopo le prime cure sul luogo dell’incidente, la donna è stata trasferita in ambulanza all’ospedale Umberto I di Enna per ulteriori accertamenti. Al momento non sono note nel dettaglio le sue condizioni di salute.

Le indagini

Presenti anche le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto. Il traffico nella zona ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso.

Sono in corso accertamenti per chiarire le cause del ribaltamento del mezzo.

