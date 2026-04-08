Processo Rugolo sugli abusi, udienza in Cassazione il 14 maggio

È stata fissata per il prossimo 14 maggio davanti alla Corte di Cassazione l’udienza sul procedimento che riguarda il sacerdote Giuseppe Rugolo, condannato in appello a tre anni di reclusione per violenza sessuale ai danni di minori.

L’iniziativa della Procura generale di Caltanissetta

Il giudizio di legittimità è stato richiesto dalla Procura generale di Caltanissetta, che ha presentato ricorso contro la sentenza emessa il primo luglio 2025 dalla Corte d’appello. Al centro dell’impugnazione, in particolare, la valutazione della “tenuità del fatto” riconosciuta per alcuni degli episodi contestati all’imputato.

Secondo l’accusa, tale qualificazione non sarebbe adeguata rispetto alla gravità delle condotte accertate, motivo per cui si chiede una revisione del verdetto di secondo grado.

Le parti civili

Nel processo figurano come parti civili Antonio Messina, il giovane dalla cui denuncia ha preso avvio l’inchiesta, assistito dall’avvocato Eleanna Parasiliti Molica, insieme ai suoi genitori, rappresentati dai legali Giovanni Di Giovanni e Giuseppe Messina.

Costituite anche le associazioni Rete l’Abuso e Cotulevi, difese dagli avvocati Mario Caligiuri e Irina Mendolia.

La decisione della Cassazione è attesa dopo l’udienza di metà maggio.

