Tir precipita dal cavalcavia della A19 a Mulinello, autista grave in ospedale

Incidente nel tardo pomeriggio sull’autostrada A19 Palermo-Catania, dove un mezzo pesante è precipitato da un cavalcavia al chilometro 130, nei pressi dello svincolo di Mulinello.

Carico di acqua

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle autorità, il tir – che trasportava acqua – sarebbe uscito di strada per cause in corso di accertamento, finendo fuori dalla carreggiata.

Autista in ospedale con l’elisoccorso

Il conducente è rimasto ferito ed è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco del comando provinciale di Enna.

L’uomo è stato quindi affidato ai sanitari del 118, che ne hanno disposto il trasferimento in ospedale tramite elisoccorso.

La viabilità nel caos

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale e il personale dell’Anas per la gestione della viabilità e la messa in sicurezza dell’area. A causa dell’incidente, il tratto dell’A19 in direzione Enna è stato temporaneamente chiuso al traffico.

