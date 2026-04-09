Il parcheggio eterno ad Enna, un residente: “Parchimetri out, auto lasciate da mesi”

Quello che doveva essere un fiore all’occhiello per la viabilità della zona, un’opera pensata per decongestionare il traffico e offrire respiro ai residenti e ai clienti delle attività commerciali, si è trasformato in un paradosso urbano. Parliamo del parcheggio sotterraneo situato in via Vittorio Emanuele, ad Enna, proprio di fronte a un noto supermercato della zona

La testimonianza di un residente

La struttura, concepita con l’obiettivo di snellire la difficile situazione del parcheggio in un’area densamente trafficata, sembra essere caduta in un limbo di inefficienza a causa del mancato funzionamento dei parchimetri. La segnalazione, giunta alla redazione di Vivienna corredata da un video inequivocabile, accende i riflettori su una gestione che definire problematica appare un eufemismo.

A segnalare il disservizio è un residente che ha deciso di documentare lo stato dei luoghi per denunciare quella che ritiene un’occasione sprecata per il quartiere. “I parchimetri non funzionano”.

Impossibile pagare ticket

Secondo la testimonianza raccolta, l’assenza di controlli e l’impossibilità di pagare il ticket hanno generato un effetto collaterale pesante: la struttura è diventata un deposito a lungo termine a cielo aperto (o meglio, al chiuso). “Hanno fatto un parcheggio che doveva un po’ snellire la situazione nella zona di via Vittorio Emanuele ma non funzionano i parchimetri e la gente tiene le macchine mesi e mesi”, spiega amareggiato il residente

Quello che doveva essere un servizio dinamico per favorire la rotazione delle auto, si è dunque trasformato in un parcheggio “stanziale”, dove i posti auto vengono occupati per periodi lunghissimi, sottraendo spazio prezioso a chi ne avrebbe realmente bisogno per le commissioni quotidiane o per la sosta breve