Piazza Armerina, in arrivo 252 mila euro dal Pnrr per asili nido e scuole dell’infanzia
Piazza Armerina - 09/04/2026
Nuovo investimento per i servizi educativi a Piazza Armerina, dove l’amministrazione comunale ha ottenuto un finanziamento di 252 mila euro nell’ambito del PNRR – Istruzione, destinato all’acquisto di arredi didattici innovativi per asili nido e scuole dell’infanzia.
Le risorse
Le risorse saranno impiegate in particolare per l’allestimento del nuovo asilo nido comunale, con l’obiettivo di rendere gli spazi più funzionali, accoglienti e in linea con le più recenti metodologie educative.
Il sindaco
“Si tratta di un risultato importante che ci consente di migliorare concretamente la qualità degli ambienti dedicati ai più piccoli”, ha dichiarato il sindaco Nino Cammarata, sottolineando l’impegno dell’ente nel rafforzare i servizi per l’infanzia e nel sostenere le famiglie.
L’intervento rientra nel più ampio percorso di utilizzo delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con cui il Comune punta a potenziare l’offerta educativa e a rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze delle nuove generazioni.