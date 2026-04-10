Il caso Mirello nel Pd, dem locali: “Barbagallo lo ha proposto come candidato sindaco”

“Il Pd siciliano è per la candidatura di Crisafulli, per primo il segretario regionale Anthony Barbagallo che lo ha anche proposto”. Lo afferma a ViviEnna una fonte di primo piano del Pd ennese dopo la notizia sul no del partito a consegnare il simbolo del Pd a Mirello Crisafulli. La stessa fonte svela un retroscena: “Barbagallo appare come carnefice ma in realtà non lo è” e contestualmente spiega l’origine di quella nota del Pd circolata nelle redazioni giornalistiche.

Il no è romano

Verrebbe da Roma, non da Palermo o Catania, perché “ritengono vecchio Mirello”. In effetti in quella dichiarazione emerge una contestazione ai dem locali sulla scelta di puntare su un uomo di 76 anni invece che sulle nuove leve. Dunque, una partita tutta interna al Partito democratico ma gli strateghi ennesi dei Dem dovranno inventarsi un nome per la loro lista. Tra queste circola: Enna democratica. Poco originale ma molto chiara sulla sua appartenenza.