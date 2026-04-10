Lions Day al Teatro Neglia di Enna: incontro sulla povertà infantile

Una giornata all’insegna dell’impegno civile e della partecipazione attiva animerà Enna domenica 12 aprile 2026. A partire dalle ore 10, Piazza Neglia si trasformerà in un punto di incontro per cittadini e volontari in occasione del Lions Day, evento promosso dai club locali appartenenti alla rete internazionale Lions Clubs International.

Con oltre 1,4 milioni di volontari distribuiti in più di 200 paesi, l’organizzazione rappresenta una delle più grandi realtà mondiali dedicate alla solidarietà. Anche a livello locale, i Lions continuano a mettere a disposizione competenze e tempo per affrontare problematiche sociali sempre più urgenti.

L’edizione 2026 pone particolare attenzione alla crescente emergenza della povertà infantile in Italia. In questo contesto si inserisce l’iniziativa “Piccoli gesti, grandi futuri”, una raccolta alimentare straordinaria aperta al contributo diretto dei cittadini, che potranno consegnare beni di prima necessità presso il gazebo allestito in piazza Neglia.

“Ancora una volta cercheremo di dare il nostro contributo e fare solidarietà verso chi ne ha bisogno”, afferma il Presidente del Lions club di Enna William Tornabene Accanto alla raccolta solidale, saranno disponibili diversi servizi gratuiti: dalla donazione del sangue grazie all’autoemoteca dell’Avis, fino agli screening sanitari dedicati a bambini e adulti, tra cui controllo posturale pediatrico e test per il diabete.

La giornata proseguirà con momenti culturali e ricreativi. Dopo la celebrazione della Santa Messa, il Parroco della Chiesa di San Tommaso Apostolo, Don Salvo Rindone, premierà i giovani vincitori di un concorso artistico. Successivamente, i bambini continueranno a dipingere in piazza affiancati dagli studenti del Liceo Artistico di Enna nell’ambito del Lions Day

Alle 11.30, presso la Chiesa delle Anime Sante, spazio alla musica con il concerto del gruppo d’archi “The Dreamers”, che proporrà un repertorio classico.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Enna, si conferma come un’occasione per rafforzare il senso di comunità e sensibilizzare su temi sociali cruciali, coinvolgendo cittadini di tutte le età in una giornata di condivisione e solidarietà.