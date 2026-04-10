Poste e Comuni ennesi a confronto: un piano per superare i disservizi nel recapito

Rafforzare la sinergia operativa per garantire un servizio postale efficiente in tutta la provincia. Con questo obiettivo si è svolto nella sede del Libero Consorzio Comunale di Enna in piazza Garibaldi, un vertice strategico tra i vertici regionali di Poste Italiane e le amministrazioni locali. All’incontro hanno preso parte il presidente Piero Capizzi, nove sindaci del territorio e i rappresentanti aziendali Davide Tusa (Relazioni istituzionali), Carlo di Pasquale e Alfonso Morreale (responsabili recapito).

L’origine della crisi: il caso Villarosa e i ritardi in provincia

Il tavolo di confronto si è reso necessario a seguito delle gravi criticità registrate negli ultimi mesi. Il caso più emblematico riguarda Villarosa e la frazione di Villapriolo, dove il gruppo consiliare della Democrazia Cristiana aveva denunciato una situazione insostenibile: un solo portalettere incaricato di coprire l’intero territorio comunale.

Questa carenza di personale ha generato pesanti disagi per i cittadini, con ritardi sistematici nella consegna di raccomandate, rimborsi e bollette, spesso recapitate oltre la scadenza e con il conseguente aggravio di costi per pagamenti tardivi. Problemi analoghi erano già stati segnalati anche nei comuni di Calascibetta e Barrafranca, evidenziando un malessere diffuso in diversi centri del territorio ennese

Cosa è emerso dall’incontro: monitoraggio e toponomastica

Durante il confronto odierno, definito “proficuo”, Poste Italiane ha ribadito la massima attenzione alle esigenze della provincia di Enna. L’Azienda ha confermato l’impegno a migliorare il servizio attraverso due direttrici principali: Azioni sinergiche di monitoraggio: Poste e amministrazioni comunali lavoreranno a stretto contatto per individuare tempestivamente i blocchi nel recapito e intervenire con soluzioni organizzative mirate laddove si presentino necessità specifiche.

Interventi sulla toponomastica Un punto centrale del miglioramento dell’efficienza passerà dal completamento e dall’aggiornamento della toponomastica cittadina, un fattore tecnico spesso determinante per la precisione delle consegne.

L’impegno per il futuro

A margine del tavolo tecnico, le parti hanno rinnovato l’impegno a mantenere un dialogo costante. Poste Italiane ha inoltre ricordato che sono già in atto investimenti sul territorio, come il progetto “Polis” che sta interessando proprio l’ufficio postale di Villarosa per la creazione di uno sportello unico dei servizi della Pubblica Amministrazione