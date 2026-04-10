Scuola, a Piazza Armerina seminario su 80 anni di Repubblica e Autonomia siciliana

Si terrà il 16 aprile prossimo, alle 9:30, presso l’Aula Magna dell’I.I.S. “E. Majorana – A. Cascino” di Piazza Armerina, un seminario di formazione dedicato agli ottant’anni della Repubblica italiana e dell’Autonomia siciliana. L’iniziativa, promossa dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito territoriale di Caltanissetta ed Enna, punta a trasformare la ricorrenza in un’occasione di analisi e confronto.

Democrazia e autonomia al centro del dibattito

L’incontro si propone come un laboratorio di approfondimento sulla nascita della democrazia italiana e sull’evoluzione dello Statuto speciale della Regione Siciliana. Al centro, il tema della partecipazione civile e della tenuta dei principi autonomistici nel contesto nazionale, con uno sguardo rivolto anche alle sfide contemporanee.

Relatori e presenza istituzionale

Previsto l’intervento di esponenti del mondo accademico e della magistratura, chiamati a offrire contributi qualificati sul piano storico e giuridico. A dare rilievo istituzionale all’evento sarà la partecipazione del Direttore generale dell’USR Sicilia, Filippo Serra, a conferma dell’attenzione verso il territorio e il sistema scolastico locale.

Formazione e ruolo della scuola

Il seminario è rivolto a dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo, con l’obiettivo di fornire strumenti utili per interpretare la complessità del presente. In un contesto segnato da riforme e cambiamenti, la scuola viene indicata come presidio dei valori costituzionali, capace di trasformare la memoria storica in progettualità educativa.