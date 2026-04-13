Enna Pride 2026, il 30 maggio la manifestazione ed il corteo in città

Altra Sponda, collettivo LGBTQIA+ di Enna e promotore di Enna Pride, annuncia, insieme al Comitato organizzatore formatosi in questi mesi, la data della terza edizione di Enna Pride 2026!

L’appuntamento è fissato per sabato 30 maggio e vedrà al centro della manifestazione il tema del Transfemminismo, una posizione politica e culturale che respinge il binarismo di genere come unico modello valido per interpretare le vite e individua nel patriarcato un sistema che penalizza chiunque non si conformi a norme di genere rigide. La visione transfemminista sostiene l’autodeterminazione di genere come pratica liberatoria e lo fa attraverso la lente intersezionale, per guardare tutte le complessità che formano le disuguaglianze e per promuovere una giustizia sociale che attraversa genere, orientamento sessuale, classe e provenienza.

Si tratta di un tema urgente e necessario anche alla luce delle recenti oppressioni perpetrate da alcuni Stati europei e soprattutto promosse dai governi imperialisti, come quello statunitense che con le sue politiche compie una crescente cancellazione delle identità trans*. Anche in Italia non mancano segnali preoccupanti: una parte del dibattito pubblico e politico, spesso alimentato da forze conservatrici allo scopo di rafforzare la propria propaganda contro la comunità LGBTQIA+.

In particolare, è doveroso affrontare le discriminazioni che le donne trans subiscono nella nostra società italiana anche a causa di alcuni movimenti femministi trans-escludenti, i quali portano avanti narrazioni che incoraggiano la disinformazione e alimentano la paura.

Come collettivo LGBTQIA+ e insieme a tutte le realtà che fanno parte del Comitato organizzatore di Enna Pride, ribadiamo il nostro sostegno alle lotte transfemministe e rivendichiamo il pieno riconoscimento dei diritti delle persone trans*. In particolare, riteniamo imprescindibile che alle donne transgender siano garantiti gli stessi diritti delle donne cisgender: nessuna differenza può essere tollerata nella tutela della dignità e dell’autodeterminazione delle persone.

Attraverso una serie di iniziative culturali, momenti di confronto e con il corteo di sabato 30 maggio, Enna Pride 2026 intende creare uno spazio aperto e partecipato, capace di coinvolgere l’intera cittadinanza e stimolare un dialogo costruttivo sui temi dell’uguaglianza e dei diritti.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, il Comitato organizzatore rinnova il proprio impegno nel costruire un Pride sempre più inclusivo, accessibile e radicato nel territorio.

Il programma delle iniziative sarà annunciato nelle prossime settimane.

In allegato la locandina ufficiale della manifestazione.



