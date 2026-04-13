L’estate è già iniziata. Ecco il video del tormentone estivo 2026 “Buenas noches” di Davide Vinciprova

Dopo aver conquistato il pubblico internazionale sin dal giorno della sua uscita ufficiale, avvenuta a Pasqua, “Buenas Noches” di Davide Vinciprova si prepara a dominare anche il panorama visivo con il lancio dell’attesissimo video musicale.





Il brano, già definito da molti come il tormentone dell’estate 2026, ha registrato numeri straordinari in tutto il mondo, affermandosi come una delle hit più coinvolgenti e trasversali dell’anno. Con il suo ritmo travolgente e un sound capace di unire culture e generazioni, “Buenas Noches” è entrato rapidamente nelle playlist globali, diventando colonna sonora di una stagione che si preannuncia indimenticabile.





Il singolo fa parte dell’album “This is Dad”, progetto ambizioso che accompagna l’omonima serie animata tratta dal libro di Davide Vinciprova. Un universo creativo in cui musica, narrazione e immagini si fondono, dando vita a un’esperienza artistica completa e innovativa.





Il video musicale di “Buenas Noches” amplifica ulteriormente l’energia del brano, trasformandolo in un viaggio visivo capace di trasmettere passione, libertà e voglia di vivere. Un’esplosione di colori, emozioni e suggestioni che rispecchia perfettamente lo spirito dell’estate ormai alle porte.





L’estate 2026 è pronta ad accendersi, a infiammare i cuori e a far ballare milioni di persone. E mentre il mondo si lascia travolgere da questo fenomeno globale, a noi non resta che lasciarci trasportare dal ritmo e goderci il mix perfetto di cui oggi la popolazione ha bisogno.





“Buenas Noches” è ora disponibile anche in video sul canale Youtube VEVO di Davide Vinciprova.