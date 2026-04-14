Confcommercio Enna: aperte le iscrizioni ai corsi professionali in partenza a giugno

Confcommercio Caltanissetta Enna rilancia la formazione e annuncia l’apertura delle iscrizioni ai nuovi corsi professionali che prenderanno il via nel mese di giugno. Tre le opportunità previste: la terza edizione del corso SAB (Somministrazione Alimenti e Bevande), la seconda edizione del corso per Agente Immobiliare e la prima edizione del corso per Agente di Commercio.

I percorsi formativi, riconosciuti dalla Regione Siciliana, sono pensati per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro e per supportare chi desidera avviare o consolidare la propria attività imprenditoriale in settori oggi particolarmente richiesti.

Uno degli elementi distintivi dell’offerta formativa è la modalità didattica flessibile: le lezioni si svolgeranno per il 50% online e per il 50% in presenza, una formula che consente di conciliare formazione e impegni lavorativi, garantendo allo stesso tempo qualità didattica e confronto diretto con i docenti.

Il corso SAB abilita all’esercizio di attività imprenditoriali legate alla somministrazione di alimenti e bevande, come bar, ristoranti e attività di vendita alimentare.

Il corso per Agente Immobiliare fornisce le competenze necessarie per operare nel settore dell’intermediazione immobiliare, con particolare attenzione agli aspetti normativi, tecnici e commerciali.

Il corso per Agente di Commercio, alla sua prima edizione, mira invece a formare figure professionali in grado di operare nella vendita e nella promozione commerciale, attraverso l’acquisizione di competenze giuridiche, economiche e finanziarie.

«Siamo particolarmente orgogliosi dei risultati avuti in questo ultimo anno dai nostri corsisti: da poco abbiamo terminato il primo corso per agenti immobiliari che è stato superato con ottimi voti da tutti i corsisti. La soddisfazione degli studenti è la nostra priorità e per questo mettiamo in campo solo docenze di grandi professionisti del settore», afferma Maurizio Prestifilippo, presidente di Confcommercio Caltanissetta Enna.

Le iscrizioni sono già aperte. I posti disponibili sono limitati e verranno assegnati in base all’ordine di adesione. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare gli uffici di Confcommercio Caltanissetta Enna.