“Da marginalità a centralità”: a Enna il convegno Cesi, Cisl e Università Kore sul futuro delle aree interne

Le sfide, le opportunità e il rilancio socio-economico del cuore della Sicilia saranno al centro del convegno “Da marginalità a centralità: lo sviluppo e il futuro delle aree interne della Sicilia”. L’evento si terrà domani, mercoledì 15 aprile, a partire dalle ore 14:30, presso l’Auditorium “N. Colajanni” (Plesso A – Rettorato) dell’Università degli Studi di Enna “Kore”.

L’iniziativa rappresenta il primo momento pubblico di confronto previsto nell’ambito del protocollo d’intesa sottoscritto a gennaio da Cesi, Cisl Sicilia e Università Kore di Enna, finalizzato a rafforzare il ruolo strategico delle aree interne dell’Isola e a promuoverne il rilancio sociale, economico e culturale. Il convegno sarà occasione per presentare una prima analisi sulle condizioni socio-economiche delle aree interne siciliane e avviare un dialogo con istituzioni, imprese e attori sociali sui percorsi di sviluppo possibili.

Al centro dei lavori, le criticità legate a spopolamento, denatalità, carenza di servizi e marginalizzazione economica, ma anche le opportunità offerte dai patrimoni locali, dall’innovazione digitale e dai modelli di crescita sostenibile. La giornata si aprirà con i saluti istituzionali di Cataldo Salerno, Presidente dell’Università Kore di Enna, di Antonino Raspanti, Presidente della Conferenza Episcopale Siciliana e di Maurizio Antonello Dipietro, Sindaco di Enna. L’introduzione ai lavori sarà curata da Giulio Pedrini (Professore di Politica Economica alla Kore) e da Giancarlo Perego, Presidente della Fondazione Migrantes.

Il dibattito sarà moderato da Antonello Piraneo, direttore del quotidiano “La Sicilia”. Il cuore dell’evento sarà la tavola rotonda che vedrà il confronto tra rappresentanti delle istituzioni, del mondo datoriale, sindacale e della Chiesa. Interverranno Giuseppe Marciante, Delegato Cesi per i Problemi Sociali e il Lavoro; Raffaele Scuderi, Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e Giuridiche dell’Università Kore; Diego Bivona, Presidente Confindustria Sicilia e Luigi Rizzolo, Presidente Sicindustria; Roberto Gambino, Vice Presidente Anci Sicilia; Leonardo La Piana, Segretario Generale Cisl Sicilia; Francesco Colianni, Assessore Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità. Chiuderà i lavori Ignazio Ganga, segretario nazionale della Cisl.