Kiwanis Enna, premio Euno alla giornalista Ilenia Petracalvina

Il Kiwanis Club di Enna ha annunciato il conferimento del Premio Euno 2026 alla giornalista RAI Ilenia Petracalvina. La cerimonia di consegna della XXXIX edizione del prestigioso riconoscimento si terrà venerdì 17 aprile, alle ore 17:30, nella cornice della Sala Cerere nel Palazzo Chiaramonte di Enna

L’impegno professionale della cronista ennese

Il Premio Euno viene assegnato annualmente a personalità che si sono distinte per eccezionali meriti professionali, culturali e civili. Per l’edizione di quest’anno, la commissione ha scelto di premiare Ilenia Petracalvina in virtù del suo costante impegno professionale e del contributo significativo offerto nel campo dell’informazione.

Chi parteciperà all’evento

L’evento, che gode del patrocinio del Comune di Enna, vedrà la partecipazione di numerose autorità istituzionali e dei vertici del Kiwanis International – Distretto Italia-San Marino. Tra gli ospiti attesi figurano il sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, il Governatore del Distretto Basilio Valente, il Governatore eletto Nunzio Spampinato, il Luogotenente Governatore della Divisione 5 Sicilia Gaetano Vermiglio e il tesoriere Carlo Assenza.

La serata condotta dalla giornalista Rizzo

La serata sarà condotta dalla giornalista Pierelisa Rizzo, corrispondente de la Repubblica e dell’Ansa. Oltre al premio principale, il programma prevede la consegna dell’attestato “L’Alfiere”, un riconoscimento destinato agli studenti del territorio che hanno conseguito il diploma di maturità con il massimo dei voti nell’anno scolastico 2024-2025