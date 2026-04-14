L’Impresa in Banca, evento dell’Ordine dei Commercialisti e Contabili

Si è svolto con uno straordinario successo l’incontro dal titolo “L’Impresa in Banca: il Commercialista come guida tra opportunità, rating e vincoli”, promosso dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Enna presso il Centro Direzionale della BCC La Riscossa di Regalbuto.

Un evento che ha registrato una partecipazione ampia e qualificata, ma soprattutto ha assunto un significato profondo per il messaggio lanciato con forza dalla Banca: il riconoscimento del ruolo centrale del commercialista quale figura di riferimento strategico nel rapporto tra impresa e sistema creditizio.

La BCC La Riscossa di Regalbuto si conferma, ancora una volta, un autentico punto di riferimento per il territorio: una banca profondamente radicata nella comunità, capace di coniugare solidità e vicinanza alle imprese locali. Da sempre attenta alle esigenze del tessuto economico, la BCC svolge un ruolo fondamentale nel sostenere lo sviluppo delle PMI, accompagnandole non solo sotto il profilo finanziario, ma anche attraverso un dialogo costante con i professionisti che le assistono. In questo senso, l’iniziativa ha rappresentato un segnale concreto di apertura e collaborazione, rafforzando un modello di relazione banca–impresa fondato su fiducia, competenza e conoscenza del territorio.

Nel corso dei lavori, è emersa con chiarezza l’evoluzione della professione: il commercialista non è più soltanto un tecnico della contabilità o della fiscalità, ma un vero e proprio consulente d’azienda, capace di accompagnare l’impresa nelle scelte, nell’accesso al credito e nella gestione consapevole dei rischi.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto al Presidente della BCC La Riscossa di Regalbuto, Salvatore Emmanuele, e al Direttore Giuseppe Calabrese, per l’attenzione e la sensibilità dimostrate nei confronti della categoria, nonché per aver voluto fortemente un momento di confronto così concreto e costruttivo.

Un ringraziamento va inoltre ai relatori per gli interventi di alto livello tecnico e ai colleghi di Regalbuto Massimo Scebba, Vito Carambia, Maria Rita Cusmano e Iolanda Milia per l’organizzazione e l’accoglienza impeccabile.

A sottolineare il valore dell’iniziativa, le parole del Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Enna, Marco Montesano, che ha evidenziato come:

“Il commercialista oggi è chiamato ad assumere un ruolo sempre più determinante come guida dell’impresa. Non possiamo più limitarci agli adempimenti, ma dobbiamo interpretare i dati, comprendere i modelli di rating, dialogare con le banche e accompagnare le aziende nelle scelte strategiche. Il rapporto con il sistema bancario diventa un elemento centrale della nostra attività professionale e momenti come questo rappresentano un passaggio fondamentale di crescita per tutta la categoria.”

L’incontro si è così confermato non solo come un importante momento formativo, ma soprattutto come un segnale concreto di collaborazione tra professionisti e istituti di credito, nell’interesse dello sviluppo economico del territorio.



