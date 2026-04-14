Oasi di Troina, al via i lavori per la nuova biobanca dedicata alle malattie neurologiche rare

Firmato a mezzogiorno di oggi, 13 aprile, il contratto per la consegna e l’avvio dei lavori di realizzazione della biobanca dell’IRCCS Oasi di Troina, un’infrastruttura destinata a potenziare le attività di ricerca nel campo delle malattie rare del sistema nervoso, con particolare riferimento all’età pediatrica.

L’intervento rientra nel progetto “Pharma-HUB – HUB per il riposizionamento di farmaci nelle malattie rare del sistema nervoso in età pediatrica” e segue la finalizzazione della procedura di gara per l’affidamento della progettazione esecutiva, dell’esecuzione dei lavori e dell’allestimento della struttura.

La realizzazione dell’opera prevede un investimento complessivo superiore ai 2 milioni di euro e tempi di esecuzione stimati in circa 274 giorni dall’avvio dei lavori.

La nuova struttura sorgerà in contrada San Michele, accanto al complesso della Cittadella dell’Oasi, e si svilupperà su una superficie complessiva di circa 500 metri quadrati.

Il progetto prevede inoltre la realizzazione, in prossimità della biobanca, di un ulteriore edificio destinato ad accogliere la farmacia centralizzata dell’Istituto.

La biobanca consentirà la raccolta, il processamento e la conservazione di campioni biologici – come sangue, DNA e altri materiali – integrati con dati clinici e neuropsicologici, creando una risorsa fondamentale per lo sviluppo di studi avanzati. I campioni saranno gestiti secondo protocolli standardizzati e tracciabili, in condizioni controllate, al fine di garantire qualità e riproducibilità delle analisi.

La struttura sarà dotata di sistemi avanzati per la gestione dei dati associati ai campioni, permettendo analisi integrate e studi longitudinali. Sarà inoltre progettata per garantire elevata capacità di archiviazione e scalabilità nel tempo, in linea con gli standard internazionali di qualità e con le principali infrastrutture europee di biobanking.

L’obiettivo è favorire una ricerca sempre più orientata alla comprensione dei meccanismi alla base delle patologie del neurosviluppo, tra cui disturbi dello spettro autistico, epilessie e altre condizioni neurologiche complesse, e all’individuazione di nuove strategie terapeutiche, anche attraverso il riposizionamento di farmaci.

Grazie a questa infrastruttura, l’Istituto rafforza la propria capacità di partecipare a progetti di ricerca nazionali e internazionali, contribuendo allo sviluppo di modelli di medicina personalizzata e alla sperimentazione di approcci innovativi nel trattamento delle malattie neurologiche.

“La realizzazione della biobanca rappresenta un passo significativo nel percorso di crescita scientifica dell’Istituto – dichiara il Direttore Generale, dott. Arturo Caranna –. Si tratta di un investimento che consolida la nostra vocazione alla ricerca integrata con l’assistenza e apre nuove prospettive di collaborazione e sviluppo”.

Inoltre, il Direttore Scientifico, dott. Raffaele Ferri, precisa che: “le biobanche rappresentano un pilastro fondamentale nella ricerca traslazionale, consentendo di trasformare campioni biologici in scoperte cliniche che migliorano la vita dei pazienti. Questa nuova biobanca ci permetterà di approfondire la comprensione delle malattie neurologiche rare e di sviluppare terapie innovative per i nostri pazienti più vulnerabili”.

La nuova biobanca si inserisce nel più ampio impegno dell’IRCCS Oasi di Troina nello sviluppo di infrastrutture avanzate a supporto della ricerca clinica e traslazionale, con ricadute dirette sulla diagnosi e sul trattamento dei pazienti.