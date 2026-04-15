Davide Cirri e Sergio Beercock in scena il 18 aprile al Garage Arts Platform con “Com’è Profondo il Male”

“Com’è profondo il Male” è il titolo del secondo spettacolo della rassegna TeaTRAME – La Primavera del Male presso il Garage Arts Platform di Enna Bassa (via Leonardo da Vinci 2).



Lo spettacolo ideato da Davide Cirri e Sergio Beercock va in scena sabato 18 aprile alle 21 e nasce da un’esperienza personale che si è trasformata in una riflessione universale. Tutto è iniziato con due domande: Dove vanno le persone sole? Da dove vengono? Da

questo interrogativo è scaturito un viaggio teatrale che si propone di dar voce a chi, pur avendola, non viene ascoltato.

Il racconto di un incontro avvenuto nel quartiere Ballarò ha acceso la scintilla creativa.

Non c’è un messaggio univoco, ma una forte urgenza: quella di ricordare che ogni persona merita di essere ascoltata. Il filo conduttore è un sentimento di assenza, una mancanza che ci spinge a riflettere sul bisogno essenziale di connessione e vicinanza umana. Un lavoro intimo e universale, che invita il pubblico a mettersi in ascolto, aprendo uno spazio di riflessione su ciò che spesso rimane invisibile.

Ingresso 13 euro (10 in prevendita) e 8 euro ridotto studenti, con tessera garage 25-26. Info e biglietti: garage.enna@gmail.com.





SINOSSI

Palermo oggi. Alla soglia di un funerale nel quartiere di Ballarò, un uomo si allontana dai rintocchi di campane e si perde nel dedalo dei vicoli. D’un tratto un gelo alle sue spalle; viene avvolto da una coltre di fumo di sigaretta: davanti a lui si materializza un vecchio zoppo. Il signor Piero. Un uomo? Un fantasma? L’ombra di una persona? Il signor Piero non chiede il permesso: racconta la sua storia senza rimedio di emarginato e solitario.

Fra toccanti episodi della sua saga familiare, si intersecano le ironie delle sue disgrazie e le gioie apparentemente insignificanti della vita suburbana.

Come un genius-loci del centro storico abbandonato a se stesso, in preda alla gentrificazione selvaggia e all’isolamento delle classi non-abbienti, Piero devasta con commovente ironia tutte le certezze sociali, relazionali e persino religiose.

A Piero basterebbe un semplice “buongiorno-buonasera” per tornare a esistere nel quartiere. Ma di lui resta solo la storia che racconta ai passanti non consenzienti.

Piero è una lapide che cammina, la pietra tombale di una città che non esiste più.



DAVIDE CIRRI è un attore e regista siciliano, nato a Palermo nel 1993. Nel 2025insieme ad alcuni colleghi ha fonda l’APS “INCONTROTEATRO” e assume la gestione del Teatro dei Biscottari, uno spazio culturale a Palermo dove si dedica a progetti teatrali e laboratori formativi. Attualmente, Davide Cirri vive e lavora a Palermo, collaborando con artisti e realtà multidisciplinari per promuovere la cultura teatrale e performativa.



SERGIO BEERCOCK è un performer anglo-siciliano nato a Enna: cantante, musicista, poeta e attore teatrale. Attualmente opera fra Roma e Palermo e collabora con numerose realtà e artistə multidisciplinari italianə e europeə nell’audiovisivo e nelle arti performative: Babel, Abbondanza/Bertoni,Mercurio Festival, Bruno Tognolini, Spin Time Labs, Teatrialchemici, A.I.R.C.A.C. France. Nel 2025 fonda il collettivo artistico La Mandria insieme a G. Alfieri, D. Cirri, L.Messina Poerio.









Luogo: Garage Arts Platform , via Leonardo da Vinci, 2, ENNA, ENNA, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 21:00