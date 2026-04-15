Un caffè letterario ad Enna Bassa

Si inaugura il prossimo sabato 18 aprile, ore 18:00, Spazio Ikigai in via Giuseppe Fava 41 ad Enna bassa. Un luogo ibrido e multidisciplinare che unisce benessere, cultura e socialità in un’unica esperienza.

Il nome “Ikigai” deriva da un concetto giapponese che significa “ragione di essere” o ciò che dà senso e gioia alla vita;. In questo caffe letterario, spazio speciale aperto alla città, si potrà leggere libri o lavorare in tranquillità, partecipare a presentazioni, incontri culturali o piccoli eventi, gustare caffè, tè, bevande e cibo semplice ma curato.

Dunque, non solo un bar o bistrot ma un luogo di scambio di idee e ispirazione. Allo spazio Ikigai si potrà partecipare ad attività dedicate al benessere come la pratica dello yoga per rilassare mente e corpo, migliorare flessibilità e consapevolezza, pilates per rinforzare il corpo, migliorare postura e tono muscolare, pratiche di meditazione, respiro, movimento consapevole . “Lo Spazio Ikigai non è solo un insieme di attività, ma un’idea per rallentare e prendere del tempo per se stessi, coltivare benessere fisico e mentale, creare comunità, nutrire sia il corpo che la mente- dice Daniela Di Maggio, maestra di yoga, pilates e zen warrior che insieme al marito Malko Mentastro ha investito in questa nuova impresa. “L’idea è quella di stare in un luogo accogliente consumando buon cibo e caffè, tè e bevande buone e sane, allenarsi ma anche rilassarsi, incontrare persone, leggere e stare bene”- dice Malko Mentastro. Un luogo nuovo, fresco ed energetico che potrà fare la differenza.