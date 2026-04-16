Poste italiane: la provincia di Enna sostiene la crescita dei pacchi consegnati dai postini, +28% in un anno

Poste Italiane è il primo operatore nei pacchi. Il Gruppo ha chiuso l’anno con una forte crescita, consegnando quasi 350 milioni di pacchi. A questo risultato ha contribuito la provincia di Enna, dove i portalettere di Poste hanno consegnato il 28% in più rispetto all’anno precedente.

Un risultato reso possibile grazie all’efficienza della rete di distribuzione aziendale che nell’Ennese può contare su un modello di recapito innovativo composto da sette centri presenti sul territorio.

Inoltre, grazie ad accordi con diversi esercizi commerciali, Poste Italiane ha messo a disposizione dei cittadini la rete “Punto Poste”. Assieme ai 27 uffici postali della provincia, è possibile ritirare o spedire pacchi anche presso gli oltre 60 esercizi dell’Ennese aderenti alla rete “Punto Poste” tra tabaccherie, Kipoint, bar, edicole, cartolerie e stazioni di servizio.

La posizione di leadership in Italia nel comparto dei pacchi ha confermato il ruolo di più grande operatore italiano nell’ambito dei pagamenti con circa 30 milioni di carte. Un risultato che riflette la densità commerciale della provincia di Enna, la diffusione capillare dei pos moderni e un tessuto urbano abituato all’innovazione tecnologica. Il dato si inserisce in uno scenario di trasformazione profonda in cui già dal 2024 i pagamenti digitali per la prima volta hanno superato il contante in Italia.