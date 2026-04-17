Lavori nell’acquedotto, stop all’erogazione idrica in 6 Comuni
Enna-Provincia - 17/04/2026
Stop all’acqua in diversi comuni dell’Ennese per lavori urgenti. La società Siciliacque ha comunicato che, a partire dalle 7 di martedì 22 aprile, verrà interrotto l’esercizio dell’acquedotto Ancipa Basso per consentire una serie di interventi di manutenzione.
I disagi nei sei Comuni: ecco quali sono
Previsti disagi diffusi, con sospensioni totali o riduzioni dell’erogazione idrica fino al 24 e 25 aprile, a seconda delle zone.
Nel dettaglio, a Enna Alta e nelle vie della Resistenza e Borremans l’acqua mancherà dalle 7 del 22 aprile fino alle 21 del 24 aprile.
A Gagliano Castelferrato stop dalle 7 del 22 alle 16 del 24 aprile, stesso orario previsto anche per Agira, limitatamente al serbatoio Castello.
Situazione più critica a Piazza Armerina, dove si prevedono disservizi dalle 7 del 22 aprile fino alle 3 del 25 aprile. Disagi analoghi anche ad Aidone e Valguarnera nello stesso arco temporale.
Infine, nell’area industriale Asi Dittaino l’erogazione sarà completamente sospesa dalle 7 del 22 aprile fino alle 18 del 24 aprile. Il ripristino del servizio avverrà progressivamente al termine degli interventi.