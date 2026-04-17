Ripopolare le Aree interne, sì alle agevolazioni fiscali per chi scegliere di vivere qui

Buone notizie per i 14 comuni dell’Area Interna di Troina: la giunta regionale ha approvato il decreto dell’assessore all’economia, Alessandro Dagnino, che prevede incentivi fiscali per chi viene ad abitarli, trasferendo il suo domicilio fiscale, in attuazione dell’ultima legge di stabilità.

Il quadro nazionale e il ruolo del CNEL

Anche il disegno di legge del 28 gennaio 2026 del CNEL prevede agevolazioni fiscali per la rigenerazione e il ripopolamento della aree interne.

Destinatari delle agevolazioni

Gli incentivi fiscali sono rivolti sia agli stranieri, che scelgono di vivere in questi paesi per godere dello stile di vita, sia per gli emigrati, in particolare i più giovani, che vogliono tornare a vivere nei loro paesi.

Requisiti per accedere ai benefici

Per beneficiare di queste agevolazioni fiscali, i nuovi residenti devono produrre un reddito, anche da lavoro autonomo o d’impresa, oppure sono titolari di pensione, e, oltre al trasferimento di residenza, acquistano una casa abitabile o dimostrano di realizzare interventi edilizi su una casa già di loro proprietà ubicata nel territorio di uno dei 14 comuni.

Misura del contributo e condizioni

La misura del contributo varia in ragione del numero degli abitanti del comune in cui avviene il trasferimento di residenza. Nei comuni con meno di 5 mila abitanti, il limite massimo del contributo è pari al 60 per cento dell’Irpef versata e comunque sotto i 100 mila euro l’anno per ciascuno dei 3 anni di durata dell’intervento. L’erogazione del contributo è subordinata all’effettivo pagamento dell’Irpef, riconosciuto dalla Regione Siciliana. La residenza deve essere mantenuta fino al 31 dicembre dell’anno successivo al trasferimento.

Comuni coinvolti e criticità demografiche

Il comuni sotto i 5 mila abitanti dell’Area Interna di Troina sono 8: Assoro (4749), Calascibetta (3948), Catenanuova (4458), Cerami (2150), Gagliano Castelferrato (3554), Nissoria (2781), Sperlinga (652) e Villarosa (4271). I comuni dell’Area interna di Troina, tranne Catenanuova, sono comuni montani. Il declino demografico dei comuni montani della aree interne è una questione molto seria. Se non si interviene subito, questi paesi non hanno futuro. Le agevolazioni fiscali per favorire il rientro e il trasferimento di residenza in questi comuni sono una leva importante, ma da sola non basta. Occorre intrecciare, in modo strutturale, questa misura fiscale con altre misure di sviluppo economico locale, non episodiche ma strategiche e permanenti.