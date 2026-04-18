Enna Alta, fuga di gas in una casa in via Nazionale

Fuga di gas in un appartamento questa sera in via Nazionale, a pochi passi da viale Diaz, a Enna Alta.

Intervento dei pompieri

L’allarme è stato lanciato da alcuni residenti della palazzina, che, avvertendo un forte odore, hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco di Enna.Sul posto sono intervenute le squadre che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a verificare l’origine della perdita.

I controlli

.Restano ancora da chiarire le cause della fuga di gas: non è escluso che possa trattarsi di una distrazione, così come di una possibile anomalia dell’impianto domestico. Sono in corso gli accertamenti per determinare con esattezza quanto accaduto.