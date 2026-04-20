Code al Cup dell’Umberto I, utenti arrabbiati: “Gestione delle prenotazioni in tilt”

Mattinata disagi stamane nel Centro Unico di Prenotazione (Cup) dell’ospedale Umberto I di Enna. Secondo quanto riferito da un utente, che ha inviato anche una foto a testimonianza delle code, l’eccessivo afflusso di utenza ha mandato in tilt la gestione delle prenotazioni.

La testimonianza

Il clima di esasperazione è riassunto dalla testimonianza di una donna arrivata da Piazza Armerina: “Sono qui dalle 9,30 ed ho davanti a me 125 persone, mi dico cosa devo fare”. Secondo quanto riferito dalla stessa donna, la distribuzione dei bigliettini avrebbe toccato alle 10,30 il punto di massima criticità al punto che diversi utenti avrebbero preferito andarsene.

Le segnalazioni del Mdt

L’episodio odierno conferma le criticità già sollevate nei giorni scorsi dal Movimento per la Difesa dei Territori (Mdt). Il presidente del movimento, Fabio Bruno, ha recentemente inviato una nota all’Asp di Enna denunciando “gravi disservizi” strutturali, tra cui attese superiori alle tre ore, un sistema informatico obsoleto soggetto a continui blocchi e il frequente malfunzionamento dei pagamenti tramite POS. Secondo l’Mdt, tali inefficienze infrastrutturali stanno penalizzando l’utenza dell’intera provincia, impedendo il regolare accesso alle prestazioni sanitarie