Lavori finiti, piazza Valverde torna ad essere fruibile

Piazza Valverde torna finalmente alla piena fruizione dei cittadini dopo il completamento degli interventi di riqualificazione. L’area, situata di fronte al plesso scolastico oggi utilizzato dall’istituto comprensivo Santa Chiara e accanto alla storica chiesa della Madonna di Valverde, si presenta rinnovata e pronta ad accogliere la comunità.

Il sindaco

A sottolineare l’importanza dell’opera è stato il sindaco Maurizio Dipietro, che ha evidenziato come questo risultato rappresenti il punto di arrivo di un più ampio percorso di valorizzazione del quartiere. Un processo iniziato con il recupero degli spazi dell’ex liceo magistrale, oggi destinati allo stesso istituto comprensivo, nell’ambito dell’accordo che aveva previsto la cessione del plesso “Pascoli” all’Università Kore.

Secondo il primo cittadino, la conclusione dei lavori consente di restituire ai residenti un luogo rinnovato e più accogliente, contribuendo concretamente alla vivibilità della zona.

Il sopralluogo

Sempre nella giornata odierna, Dipietro ha effettuato un sopralluogo negli ambienti dell’ex istituto magistrale insieme all’assessore ai Lavori Pubblici Gaetana Palermo e ai tecnici comunali coordinati dal dirigente Eugenio Diliberto. L’edificio, oggetto di un importante intervento di ristrutturazione, sarà operativo già dal prossimo anno scolastico, ospitando la scuola dell’infanzia e nuove aule per l’istituto Santa Chiara.

Con il completamento di queste opere, l’amministrazione comunale considera concluso il recupero complessivo dell’immobile, rimasto per anni inutilizzato e in stato di abbandono durante la gestione della ex Provincia regionale di Enna.

