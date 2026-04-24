Una lapide per ricordare i 94 partigiani ennesi, emozione e lacrime a Palazzo Chiaramonte



Nell’atrio di Palazzo Chiaramonte è stata svelata la lapide con i nomi dei 94 partigiani ennesi che parteciparono alla Resistenza. Un evento alla vigilia degli 81 anni dal giorno della Liberazione dal Nazifascimo che è stato molto emozionante sotto gli occhi degli studenti, i quali hanno avuto come docente Renzo Pintus, presidente provinciale dell’Anpi Enna.

Gli ennesi che presero parte alla Resistenza

Il tema della Resistenza in Sicilia è piuttosto controverso per via del fatto che la lotta si concentrò nel Nord Italia. Il Mezzogiorno si liberò dalla morsa del fascismo dopo lo sbarco degli Alleati in Sicilia nel 1943 ma si commette un errore pensare che i siciliani e gli ennesi non abbiano avuto un ruolo nella Resistenza.

I racconti

Ed è quello che è emerso stamane nei racconti di chi ha conosciuto alcune storie come quella di un ennese che, sotto minaccia di morte dei tedeschi, si rifugiò in montagna, nel Nord Italia, unendosi ai partigiani. Il sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, nel corso della cerimonia, ha detto che i valori della Resistenza vanno sempre difesi