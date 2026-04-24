Viola i servizi sociali dopo la condanna per droga: piazzese accompagnato in carcere

La Polizia di Stato ha eseguito a Piazza Armerina un arresto in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’autorità giudiziaria nei confronti di un uomo condannato in via definitiva per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è stata condotta nei giorni scorsi dagli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza cittadino. Il provvedimento riguarda una condanna a un anno, due mesi e 17 giorni di reclusione, divenuta definitiva al termine dell’iter giudiziario.

I fatti risalenti al 2020

L’episodio all’origine della vicenda risale al 2020, quando l’uomo era stato sorpreso dalla Polizia in possesso di droga destinata allo spaccio. A seguito dell’arresto in flagranza e della successiva attività investigativa, era stato deferito all’autorità giudiziaria.

La condanna e la misura alternativa

Nel corso del procedimento penale, l’imputato è stato condannato in via definitiva alla pena detentiva indicata. Successivamente era stato ammesso alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali.

La revoca e l’arresto

Secondo quanto ricostruito, il soggetto avrebbe violato in più occasioni le prescrizioni imposte dalla misura. Le segnalazioni degli uffici di polizia sono state trasmesse all’autorità giudiziaria, che ha disposto la sospensione del beneficio. È stata quindi ordinata l’immediata esecuzione della pena in carcere. Gli agenti hanno rintracciato l’uomo e dato esecuzione al provvedimento restrittivo. L’arrestato è stato trasferito presso un istituto penitenziario, a disposizione dell’autorità giudiziaria.