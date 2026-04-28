Circonvallazione e mobilità: il piano di Crisafulli per Enna, ecco tutti i candidati

Mentre il candidato del Centrodestra, Ezio De Rose, inaugurava ufficialmente la propria corsa elettorale, il clima politico ennese si è scaldato ulteriormente con l’iniziativa di Mirello Crisafulli. Il leader del Centrosinistra ha scelto un luogo simbolo: via Civiltà del Lavoro, arteria vitale di Enna Bassa chiusa ormai da mesi a causa di una frana

La “città che si sgretola”: l’analisi di Crisafulli

Non è stata solo una visita di cortesia, ma un duro attacco politico alla gestione degli ultimi due lustri. Crisafulli ha fotografato una “città che si sgretola”, sottolineando l’urgenza di interventi coordinati per ricucire un territorio ferito. Secondo il candidato, la viabilità ennese soffre di una mancanza cronica di visione che ha isolato interi quartieri e reso la quotidianità dei cittadini un percorso a ostacoli.

Le proposte: circonvallazione e collegamenti alternativi

La sintesi del programma infrastrutturale di Crisafulli si articola su tre punti cardine, definiti “strategici” per sottrarre Enna Bassa alla paralisi: Svincolo Neglia-Gallone: Un collegamento diretto tra i due plessi scolastici per alleggerire il traffico nel cuore di Enna Bassa, evitando il passaggio obbligato dal centro.

La Circonvallazione come via di fuga: per Crisafulli, Enna non può più prescindere da una vera arteria orbitale che funga da valvola di sfogo, specialmente quando i blocchi autostradali riversano il traffico pesante sulle strade cittadine

Il collegamento Alto-Basso “non gommato”: Oltre al sollecito per il completamento della Panoramica, è emersa l’idea di un sistema di mobilità stabile e non gommato per unire Enna Alta e Enna Bassa, ridisegnando l’intero assetto dei trasporti.

L’affondo politico

Il guanto di sfida è lanciato: Crisafulli ha denunciato “undici anni di totale immobilismo: su questi fronti, chiedendo al Comune un’azione muscolare nei confronti di Anas e Protezione Civile per ottenere i finanziamenti necessari.

Ecco l’elenco completo dei candidati per le quattro liste presentate

Democratici e Progressisti: Ballarò Alessandra Barbarino Arturo Bonaventura Chiara Catalano Gesualdo Di Mattia Cristina Di Salvo Andrea Donato Maria Fiammetta Filippo Garofalo Daniel Giarratana Federica Emanuela Gloria Andrea Mangione Angela Mazzola Sandra El-Fetouhy Naoufal detto Nofal Nasello Giulia Moqran Nawal Panvini Rosalba Russo Fabrizio Savoca Francesco Davide Sutera Omar Trovato Giuseppe Valenza Angelo Vigneri Maria Assunta Viola Pietro.

Movimento Progressista e Democratici per Enna: Cameli Valentino Capasso Mario Giuseppe Casano Maria Angela Cavallaro Marco Giuseppe Chiarenza Italia Colianni Roberto Neil Corazziere Loredana Maria Di Stefano Ivan Filippelli Valeria Gaetana Garofalo Filippo Impellizzeri Carmela detta Carmelina Interisano Cosimo Damiano Manfrè Santina Mazza Giuseppe Filippo Menzo Maria Venera detta Mariella Messina Samantha Noto Rosalia Carmela Remo Daniela Pirrera Maria Rita Savarino Vincenzo Sperlinga Raissa Veronica Maria Paola Villano Patrizia Maria Volante Gaetano

. Prima Enna – Lista Civica Indipendente[7]* Bevilacqua Salvatore Cristadoro Giuseppe Antonio Di Marco Carlo Druso Maria Teresa Fazzi Stefania Gallone Daniela Margherita Gervasi Maria Paola Guarascio Angela Ingrassia Giuseppe detta Giusi Cozza La Marca Giulio Giuseppe Li Puma Leonora Domenica detta Lea Loni Giulia Messina Giuseppe Murgano Rosa Maria Natale Giuseppina Claudia detta Giusi Nicotra Michele Rubulotta Antonino Russo Stefania Tabita Alfredo Tinebra Giancarlo Tosatti Giuliano Tramontana Angelo Vasapollo Rosario Vitale Mario

Sinistra Democratica – Torre: Baviera Anita Bonanno Rosetta Calabrese Annalisa Caruso Sabrina Maria Carmela Catalano Lucia Cinzia Catania Prospera detta Rina Corvo Michele D’Agristina Lucia De Luca Nicola detto Nico Gennaro Alessio Giunta Salvatore Guarino Enrico Iannello Salvatore Antonio Filippo La Martina Roberta Domenica Lipani Francesco Lo Presti Alessandro Martorana Ivano Vincenzo detto Ivan Milano Marilisa Nicoletti Maria Concetta Petralia Luigi Maria detto Gino Pirronitto Francesca Rizza Massimo Stella Mario Termine Rosa