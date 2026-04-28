Lavori della panoramica SP28, Seminara (Pd): “Dalle parole ai fatti”

Dopo anni di attese, annunci e impegno costante, i lavori della panoramica SP28 sono finalmente iniziati. Oggi non parliamo più di promesse: ruspe, escavatori e operai sono già al lavoro per restituire al territorio ennese un’arteria fondamentale e per ridare respiro alla parte alta della città.

Come Segretario del Partito Democratico di Enna città, esprimo grande soddisfazione per questo risultato. La riapertura della “Panoramica” rappresenta molto più di un intervento infrastrutturale: è un passaggio decisivo per migliorare la viabilità, sostenere il commercio locale e rilanciare il turismo, restituendo centralità e dignità a un’area troppo a lungo penalizzata.

Un ringraziamento va al consigliere provinciale con delega alla viabilità, Salvatore Cappa, per l’impegno e la determinazione con cui ha contribuito ad avviare concretamente i lavori, dopo anni di sforzi condivisi per reperire le risorse e rimettere in moto il cantiere.

“Seguo con molta attenzione il procedere degli interventi, considerata l’importanza che l’arteria riveste per il capoluogo. Dopo una lunghissima attesa sentiamo forte il peso della responsabilità di riuscire a portare a compimento un’opera che darà una svolta significativa ai collegamenti viari della città. È fondamentale che durante l’estate si realizzino pali e plinti, così da consentire l’installazione dei piloni anche nella stagione invernale. Siamo fiduciosi: il cantiere è a pieno regime e l’obiettivo è rispettare il cronoprogramma e consegnare l’opera entro il 2027”.

Oggi più che mai, Enna merita infrastrutture moderne, servizi efficienti e opportunità di sviluppo.

Restituiamo dignità a questa città.



