MediEdil a Palermo, il Salone dell’edilizia civile ed industriale alla Fiera del Mediterraneo dall’8 al 10 maggio 2026

A Palermo sta per tornare Mediedil, il Salone dedicato ai professionisti del settore delle costruzioni civili e industriali, giunto alla settima edizione. Per tre giorni, a Palermo, da venerdì 8 a domenica 10 maggio, il mondo dell’edilizia si riunirà alla Fiera del Mediterraneo.

Con ampi spazi espositivi riservati alle aziende leader del settore, il Salone si pone come occasione di incontro e confronto tra piccole, medie e grandi imprese e tra professionisti quali ingegneri, architetti, geometri, geologi, tecnici, imprese edili, su temi legati alla ristrutturazione, riqualificazione energetica, recupero e adeguamento sismico degli edifici.

Un’unica grande vetrina, organizzata da Mediexpo, con tutte le novità e le innovazioni del settore. All’interno di Mediedil saranno organizzati convegni, seminari, workshop e matchmaking con aziende nazionali ed estere.

La presenza dell’Università all’interno di Mediedil manifesta la vicinanza della ricerca al mondo delle imprese e diventa un’occasione importante per molti studenti.

Ingresso gratuito dalle 10:00 alle 18:30





Luogo: Fiera del Mediterraneo, via Sadat, 3, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 10:00

Artista: MediEdil

Prezzo: 0.00