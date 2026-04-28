Valguarnera, torna la festa di San Giuseppe: il 3 maggio “Cavalcata” e processioni

I festeggiamenti esterni a Valguarnera in onore di San Giuseppe, non svolti il 15 marzo per il forte maltempo, avranno luogo domenica 3 maggio. Tale data alternativa per le manifestazioni esterne era stata già comunicata, in quell’occasione, a fine celebrazioni eucaristiche, dal parroco don Enzo Ciulo e dal suo collaboratore Marco Rizzone. La Santa Messa solenne sarà celebrata alle ore 10,30. Alle 11,30 avrà luogo la processione della Sacra Famiglia che attraverserà alcune vie del paese per poi rientrare in chiesa, dove nella sacrestia si svolgerà il rito della “Zena” o cena, rappresentata quest’anno da Angelo Russo (San Giuseppe), Filippo Franco (Gesù) e Ginevra D’Angelo (la Madonnina).

La “Cavalcata” e le tradizioni popolari

Ad andare in scena sarà la celebre “Cavalcata” delle ore 12, durante la quale decine di cavalieri, provenienti anche dai paesi vicini, sfileranno per le strade principali. La manifestazione, molto apprezzata dalla cittadinanza e dai visitatori, rappresenta il momento centrale dell’intera festa. Nel corso della giornata sono previsti anche alcuni “m’braculi”, espressione della tradizione locale che consiste nell’offerta di grano con cavalli bardati a festa.

Processione serale e accompagnamento musicale

Nel pomeriggio, alle ore 19,00, si svolgerà la solenne processione del simulacro di San Giuseppe. La colonna sonora della festa sarà affidata, come da tradizione, all’associazione “Amici della Musica” città di Valguarnera APS, con il caratteristico “Chichirichi”. Le tradizionali tavolate, ricche di pietanze tipiche, non saranno allestite in questa occasione, essendosi già svolte nelle abitazioni private, presso il Comune e nelle scuole nelle giornate del 14 e 15 marzo.