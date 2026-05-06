Futuribili apre a Palermo: duecento colloqui con le imprese e cinquanta incontri di orientamento

Ha preso il via all’Ecomuseo Mare Memoria Viva di Palermo la prima giornata di Futuribili – il festival di orientamento per futuri desiderabili, promosso da Send ETS nell’ambito del progetto LOL – Linee per l’Orientamento e il Lavoro. Una giornata intensa, dedicata al confronto tra studenti, scuole, aziende e professionisti, con l’obiettivo di costruire strumenti concreti per accompagnare ragazze e ragazzi nelle scelte formative e professionali.

Il programma del 6 maggio si è aperto con la proiezione del video “Il lavoro che vorrei”, realizzato dalle classi dell’IM Regina Margherita di Palermo. A seguire si è svolto il talk “Cambiare sguardo per cambiare il futuro: quali responsabilità per il mondo degli adulti”, che ha coinvolto rappresentanti del mondo dell’istruzione, delle istituzioni e dell’impresa in un confronto sui nuovi modelli di orientamento e sulle responsabilità educative degli adulti.

Project work e confronto con le imprese

Uno dei momenti centrali della mattinata è stata la Project Work Pitch Session curata da Confindustria Sicilia, durante la quale gli istituti coinvolti hanno presentato i risultati dei project work davanti a una giuria di esperti. Durante la sessione è intervenuto anche Biagio Semilia, CEO di Digitrend e founder di Innovation Island, che ha portato il proprio contributo sul rapporto tra innovazione, competenze e futuro del lavoro.

La mattinata si è poi conclusa con l’incontro tra le aziende della rete NICE – Network Imprese per Comunità Educanti e gli studenti dell’IPSSEOA Pietro Piazza, seguito dalla premiazione finale dei project work.

Orientamento individuale e laboratori

Accanto agli appuntamenti pubblici, il festival ha dedicato ampio spazio all’orientamento personalizzato. Durante la giornata sono stati attivati gli sportelli individuali gestiti da Send ETS. Nelle dieci postazioni presenti si sono svolti circa cinquanta incontri con psicologi, suddivisi tra sportelli informativi, sportelli dei desideri e sportelli d’azione.

Parallelamente, nello Spazio NICE, si sono tenuti circa duecento colloqui tra studentesse, studenti e imprese della rete. Un’occasione concreta per avvicinare il mondo scolastico a quello professionale, attraverso incontri diretti con aziende e realtà produttive del territorio.

Nel pomeriggio il festival è proseguito con tre laboratori organizzati in contemporanea: “Porto delle storie”, “Leggere la città: uno sguardo critico sugli spazi urbani” e “Fotografie dal futuro”. Attività pensate per stimolare creatività, consapevolezza e capacità di osservazione dei giovani partecipanti.

Le dichiarazioni di Send ETS

«Futuribili nasce per restituire all’orientamento una funzione attiva nella costruzione dei percorsi di vita», ha dichiarato Loriana Cavaleri di Send. «Non si tratta solo di fornire informazioni, ma di creare condizioni in cui ragazze e ragazzi possano esplorare possibilità e costruire scelte consapevoli».

Le parole di Cavaleri sintetizzano l’obiettivo del festival: superare l’idea tradizionale dell’orientamento come semplice scelta scolastica o professionale, per trasformarlo in un processo continuo di crescita personale e consapevolezza.

Il programma del 7 maggio

Il festival proseguirà giovedì 7 maggio con una nuova giornata all’Ecomuseo Mare Memoria Viva. Il programma prevede il welcome speech di Carmelo Traina, seguito dall’incontro “Lavori improbabili – Racconti di vite professionali”, coordinato da Cristina Alga, con la partecipazione di professionisti provenienti da diversi ambiti.

Alle 12.00 spazio a “Orientarsi col rap – Showcase live e contest di freestyle”, un appuntamento che unirà musica e riflessione sulle scelte professionali nel settore artistico. L’iniziativa prevede un momento introduttivo dedicato al tema del lavoro nella musica, seguito da esibizioni e contest con artisti e realtà del territorio.

Nel pomeriggio, dalle 15.00 alle 18.00, proseguirà il laboratorio “Porto delle storie” presso booq, in via Santa Teresa alla Kalsa. Continueranno inoltre gli sportelli di orientamento individuale e i colloqui tra studenti e imprese della rete NICE.

L’evento finale dedicato alla scuola

Il calendario di Futuribili si concluderà venerdì 8 maggio con un appuntamento aperto al pubblico presso booq. Alle ore 18.00 sarà presentato il libro “Dipende dalla classe. Manifesto per una scuola anticlassista” di Michele Arena.

L’autore dialogherà con Giuliana Zaffuto e Alessio Parrino in un incontro dedicato al tema delle disuguaglianze educative e al ruolo della scuola nella costruzione di opportunità più inclusive e accessibili.