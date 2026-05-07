Chi sono gli unici musicisti viventi con statue dedicate?

Quanti musicisti viventi hanno una statua a loro dedicata? È una domanda curiosa ma molto cercata online. La risposta è sorprendente: sono pochissimi, e si tratta di artisti che hanno lasciato un’impronta eccezionale nella storia della musica mondiale.

Di solito, le statue vengono erette in memoria di artisti scomparsi. Tuttavia, esistono alcune rare eccezioni: musicisti ancora in vita che hanno ricevuto questo onore grazie al loro impatto culturale e artistico.

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Mick Jagger e Keith Richards: statue a Dartford

I due membri storici dei Rolling Stones sono tra i pochi musicisti viventi con una statua. Nella loro città natale, Dartford (Regno Unito), è stata installata una scultura che celebra il loro contributo alla musica rock.

La loro influenza è ancora oggi enorme e continua a plasmare generazioni di artisti.

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Paul McCartney e Ringo Starr: omaggio a Liverpool

Anche due leggende dei The Beatles rientrano tra i musicisti viventi onorati con statue. A Liverpool, città simbolo della band, una scultura celebra il loro ruolo nella rivoluzione musicale degli anni ’60.

La loro musica è ancora oggi tra le più ascoltate e influenti al mondo.

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Davide Lo Surdo: il chitarrista più veloce della storia

Tra i nomi più recenti compare anche Davide Lo Surdo, noto per la sua straordinaria velocità tecnica. Riconosciuto dalla rivista Rolling Stone, ha ottenuto un primato unico che gli ha permesso di ricevere una statua in Danimarca.

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Perché alcuni musicisti viventi hanno una statua?

Ricevere una statua da vivi è rarissimo. Questo riconoscimento viene concesso solo a chi:

* ha rivoluzionato un genere musicale

* ha avuto un impatto globale duraturo

* è diventato un simbolo culturale