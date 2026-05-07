Con “Libero Amleto” Rosario Minardi rilegge Shakespeare in dialetto ragusano. In scena il 10 maggio

Santa Teresa Riva (ME), 06 maggio 2026 – Prosegue a Santa Teresa Riva il cartellone del Nuovo Teatro Val D’Agrò diretto da Cettina Sciacca che domenica 10 maggio alle ore 18.30 porterà in scena “Libero Amleto”, interpretazione sperimentale e innovativa della celebre tragedia shakespeariana, adattata e tradotta in dialetto ragusano da Rosario Minardi. La regia è di Carlo Ferreri.

Lo spettacolo si distingue per un’audace scelta artistica: un solo attore, Minardi, dà vita a tutti i personaggi dell’opera – da Amleto a Ofelia, da Polonio al Re e alla Regina – attraverso un intenso lavoro di trasformazione interiore. Senza il supporto di cambi di costume, l’attore riesce a incarnare le diverse figure grazie a un raffinato gioco di sfumature emotive e psicologiche.

Il passaggio tra i personaggi avviene infatti esclusivamente attraverso la metamorfosi espressiva, offrendo al pubblico un’esperienza teatrale coinvolgente e profonda. L’uso del dialetto ragusano arricchisce ulteriormente la rappresentazione, donando ai dialoghi una dimensione arcaica e autentica, capace di esaltare la forza delle emozioni universali che attraversano il tempo.

La scena è essenziale, costruita su una scenografia minimalista in cui i movimenti dell’attore – sospesi tra danza e teatro – diventano il fulcro della narrazione. Ne nasce un’atmosfera suggestiva, in equilibrio tra il tragico e il comico, capace di sorprendere e coinvolgere lo spettatore. Scene di Salvo Manciagli, aiuto regista Marco Tringali, movimenti coreografici Giovanna Amarù. Una produzione “In Arte”.

Biglietti al botteghino, intero 20 euro, ridotto 15 euro (under 18 anni). Prenotazioni: tel. 339.2727905 o scrivendo a cettinasciacca@alice.it;

La stagione 2025/26 del Nuovo Teatro Val d’Agrò è prodotta da Sikilia con il sostegno del Comune di Santa Teresa Riva e in collaborazione con Rete Latitudini e FITA.





Luogo: Nuovo Teatro Val D’Agrò, Via Vittorio Emanuele Orlando 47, 47r, SANTA TERESA DI RIVA, MESSINA, SICILIA