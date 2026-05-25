Elezioni: Cutrona sindaco di Valguarnera, Bruno ammette la sconfitta: “Buon lavoro a Carmen”
Valguarnera - 25/05/2026
E’ Carmen Cutrona la neo sindaca di Valguarnera. Un successo nel segno della continuità con la precedente amministrazione di Francesca Draià. Angelo Bruno, candidato principe dell’opposizione, non ce l’ha fatta a convincere i suoi concittadini ad un cambio di passo. Distante, invece, il terzo candidato: Giuseppe Interlicchia
Le parole di Bruno
E’ proprio Bruno a complimentarsi con Cutrona. “Ho appena chiamato Carmen per augurarle buon lavoro, perché il rispetto viene prima di tutto. Io ci ho messo il cuore, anche se non è bastato. In politica si vince e si perde, ma ciò che conta davvero è affrontare ogni sfida con dignità, rispetto e passione. Oggi accetto il risultato con serenità e con la consapevolezza di aver dato tutto”