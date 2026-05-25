Elezioni: Cutrona sindaco di Valguarnera, Bruno ammette la sconfitta: “Buon lavoro a Carmen”

E’ Carmen Cutrona la neo sindaca di Valguarnera. Un successo nel segno della continuità con la precedente amministrazione di Francesca Draià. Angelo Bruno, candidato principe dell’opposizione, non ce l’ha fatta a convincere i suoi concittadini ad un cambio di passo. Distante, invece, il terzo candidato: Giuseppe Interlicchia

Le parole di Bruno

E’ proprio Bruno a complimentarsi con Cutrona. “Ho appena chiamato Carmen per augurarle buon lavoro, perché il rispetto viene prima di tutto. Io ci ho messo il cuore, anche se non è bastato. In politica si vince e si perde, ma ciò che conta davvero è affrontare ogni sfida con dignità, rispetto e passione. Oggi accetto il risultato con serenità e con la consapevolezza di aver dato tutto”