“Enna: per conoscerla e amarla”, ciclo di appuntamenti della Pro Loco

Un viaggio nella memoria più antica della città, tra archeologia, culto delle Dee e tesori nascosti. La Pro Loco di Enna rilancia il progetto “Enna: conoscerla per amarla”, il contenitore culturale pensato per avvicinare cittadini e appassionati alla storia millenaria del capoluogo ennese.

Il prossimo appuntamento, dal titolo “Enna la città delle Dee”, si terrà giovedì 28 maggio alle 17.30 nella sede della Pro Loco di via Marchese Mario Grimaldi. L’iniziativa inaugura il nuovo percorso “Enna antica, la città nascosta”, dedicato ai volti meno conosciuti della città.

Tra Demetra e la Sicilia antica

A guidare l’incontro sarà l’archeologa Serena Raffiotta, specializzata in archeologia classica e guida turistica, che racconterà le testimonianze storiche presenti a Enna con particolare attenzione al culto di Demetra-Cerere, simbolo identitario della Sicilia greca e romana.

Nel corso dell’incontro si parlerà anche di recenti ritrovamenti archeologici che attraversano epoche diverse, dal mondo classico fino alle tracce arabe e medievali custodite nel sottosuolo cittadino.

Un progetto per riscoprire Enna

L’obiettivo dell’iniziativa è coinvolgere soprattutto la comunità locale in un percorso di conoscenza e tutela del patrimonio storico e archeologico, considerato dagli organizzatori un’eredità da custodire e tramandare.

La partecipazione è gratuita. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la Pro Loco di Enna al numero 3401482641.