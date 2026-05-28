La festa di Crisafulli in piazza, navette fino all’una
Enna-Cronaca - 28/05/2026
Il servizio bus navetta dal parcheggio Pisciotto al centro storico di Enna sarà prolungato fino alle ore 1:00 di questa notte. Il potenziamento straordinario delle corse, gestito dalla società SAIS Autolinee, è stato predisposto per garantire la mobilità in occasione degli eventi pubblici in programma in piazza Umberto (piazza Municipio).
La serata
L’afflusso straordinario di pubblico è atteso a partire dalle ore 20:00 per il comizio di ringraziamento del sindaco Mirello Crisafulli, a cui seguirà, dalle 21:00, l’intrattenimento musicale con il live dei Malarazza e il dj set di Mattia TMB. Il provvedimento mira a decongestionare il traffico veicolare, incentivando l’uso delle aree di sosta periferiche