Piazza Armerina, Arena (Pd): “Giunta approvi Bilancio e poi lo porti in aula”
Piazza Armerina - 01/06/2026
Cresce la tensione politica a Piazza Armerina per il mancato approdo in Aula del Bilancio di Previsione 2026. A due settimane dall’approvazione del rendiconto 2024, il consigliere comunale del Pd Andrea Arena denuncia uno stallo che protrae una condizione di incertezza finanziaria ormai decennale.
L’affondo di Arena
“Piazza Armerina merita di conoscere finalmente il proprio strumento di programmazione economico-finanziaria”, ha dichiarato Arena, stigmatizzando quello che definisce un “indecoroso balletto tra assessorati” volto a logiche di spartizione interna.
Il consigliere sottolinea come, dopo anni trascorsi tra dissesto e gestioni provvisorie, la città non possa più permettersi ulteriori indugi da parte di una Giunta accusata di ignorare le scadenze normative precedentemente difese.
“L’Amministrazione smetta di perdere tempo a limare qualche voce di spesa”, incalza l’esponente dem, rivendicando il ruolo centrale del Consiglio Comunale e dell’opposizione nell’analisi delle reali necessità del territorio.
Il pressing sulla giunta
La richiesta finale assume i toni di un sollecito perentorio: “È arrivato il momento di assumersi le proprie responsabilità: il Bilancio di Previsione 2026 venga approvato dalla Giunta domani stesso e trasmesso immediatamente al Consiglio Comunale”.