Caldo, Venezia (Pd): “Stop al lavoro all’aperto oltre i 34 gradi, la Regione intervenga”

Con l’arrivo della stagione estiva e il progressivo aumento delle temperature, il deputato regionale del Pd Fabio Venezia ha chiesto alla Regione Siciliana di adottare anche quest’anno un’ordinanza per limitare il lavoro all’aperto durante le ore più calde della giornata.

Il pericolo del caldo

L’esponente dem, raccogliendo le sollecitazioni delle organizzazioni sindacali, evidenzia la necessità di tutelare i lavoratori maggiormente esposti agli effetti del caldo estremo, in particolare quanti svolgono attività fisicamente impegnative in condizioni di prolungata esposizione al sole.Secondo Venezia, le sempre più frequenti ondate di calore legate ai cambiamenti climatici stanno producendo effetti significativi sui territori, sull’economia e sulle condizioni di vita dei cittadini, rendendo necessarie misure preventive a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le richieste

La richiesta è che venga vietato lo svolgimento delle attività lavorative all’aperto nelle fasce orarie più calde e, comunque, quando le temperature superano la soglia dei 34 gradi. Una misura che il parlamentare regionale definisce “di buon senso e di civiltà” per ridurre i rischi connessi all’esposizione prolungata alle alte temperature