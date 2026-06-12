Pergusa, la parrocchia del Santissimo Crocifisso lancia l’“Estate sul Lago 2026”

Prenderà il via domani sera a Pergusa “Estate sul Lago 2026”, il programma di appuntamenti socio-culturali, ricreativi e spirituali promosso dalla Parrocchia del Santissimo Crocifisso con l’obiettivo di animare la stagione estiva e rafforzare il senso di comunità nel territorio.

La manifestazione, che si svilupperà per tutta l’estate, è stata presentata dal parroco, fra’ Saverio Benenati, che ha sottolineato come gli eventi programmati vadano oltre il semplice intrattenimento. “Il nostro obiettivo primario è fare comunità, riscoprendo la bellezza del camminare insieme”, ha spiegato il sacerdote, evidenziando la volontà di coinvolgere in particolare giovani e giovani famiglie.

Gli appuntamenti

L’inaugurazione si svolgerà nel cortile della parrocchia con la presentazione ufficiale del cartellone e l’apertura del GREST Ragazzi, il percorso educativo e ricreativo che per oltre un mese coinvolgerà bambini e adolescenti con attività quotidiane. La serata proseguirà con una salsicciata, momenti di animazione, spettacoli e karaoke aperto alla cittadinanza.

Tra gli appuntamenti in programma figurano anche due incontri pubblici realizzati in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri. Le iniziative saranno dedicate alla prevenzione delle truffe ai danni degli anziani e alla sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo tra i più giovani.

L’appello

Fra’ Benenati ha inoltre rivolto un appello alle istituzioni affinché si sviluppi una collaborazione stabile tra realtà ecclesiali ed enti pubblici per la valorizzazione del territorio pergusino. La parrocchia ha richiesto il patrocinio a Comune, Libero Consorzio e Regione, ma il sacerdote ha assicurato che il programma sarà realizzato anche in assenza di contributi economici pubblici.

“La manifestazione si farà ugualmente, basandosi sulle forze e sulle disponibilità della comunità parrocchiale”, ha affermato, sottolineando l’importanza di una programmazione condivisa per promuovere le potenzialità turistiche e sociali di Pergusa.

L’iniziativa punta inoltre a coinvolgere associazioni, cittadini e operatori economici locali. La parrocchia ha infatti aperto alla collaborazione di sponsor, imprese e realtà produttive interessate a sostenere il calendario degli eventi, nell’ottica di una partecipazione diffusa alla crescita sociale e culturale della frazione ennese.