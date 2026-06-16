Enna, in caffetteria racconti brevi da leggere “nel tempo di un caffè”

Dieci racconti brevi, dieci autori e una pubblicazione al mese distribuita gratuitamente in una caffetteria del centro storico di Enna. È il progetto editoriale “Il tempo di un caffè: dieci racconti da leggere in un sorso”, ideato dal designer Paolo Gagliardi e sostenuto da Agostino Principato, titolare di Principato di Sicilia.

Il primo racconto in uscita il 21 giugno

L’iniziativa prenderà il via il 21 giugno con “La via della memoria”, racconto firmato dallo stesso Gagliardi e illustrato da Niccolò Gagliardi. Il testo propone un viaggio nella Enna del passato, tra luoghi, relazioni e consuetudini che rischiano di scomparire. Il secondo appuntamento sarà invece affidato a Elisa Di Dio. Al progetto collaborano anche l’associazione Nerdgraphic, che ha contribuito alla realizzazione del primo volume, e la fotografa Noemi Alessandra, autrice del video di presentazione. L’obiettivo è riportare la lettura negli spazi della quotidianità, trasformando la pausa al bar in un’occasione di incontro con storie e autori del territorio.